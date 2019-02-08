Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Abdurrahman Balbay idaresindeki 01 AHG 71 plakalı otomobil, Botan Alper idaresindeki 02 FL 631 plakalı otomobil ile Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, otomobillerde bulunan Naile Gürbüzcan, Elif Sena Akgün, Emine Gözükara ve Abdulbaki Yusuf Gözükara yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.