Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı01 Şubat 2019 Cuma 17:05
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Kara (23) idaresindeki 33 SE 461 idaresindeki otomobil, Kahta- Siverekkara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü, araçta bulunan eşi Zeynep (22) ile 5 aylık ikizleri Muhammed Talha ve Muhammed Miraç Kara yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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