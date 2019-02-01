Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yunus Kara (23) idaresindeki 33 SE 461 idaresindeki otomobil, Kahta- Siverekkara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü, araçta bulunan eşi Zeynep (22) ile 5 aylık ikizleri Muhammed Talha ve Muhammed Miraç Kara yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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