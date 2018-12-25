Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demirelli idaresindeki 02 AN 288 plakalı otomobil ile Abdullah Şahin'in kullandığı tır, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsüDemirelli (29) ile araçta bulunan Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ve Bayram Demirelli (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda yapılan çalışmaların ardından, kara yolu araç trafiğine açıldı.



