Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si güvenlik korucusu 3 kişi yaralandı. Nasır Çapar idaresindeki 31 L 9020 plakalı otomobil Gölbaşı-Pazarcık kara yolu Tecirli köyü yakınlarında güvenlik korucusu Muttalip Oruç yönetimindeki 02 EB 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Oruç ve yanında bulunan güvenlik korucusu Ahmet Kurnaz ile otomobildeki yolcu Zeynep Çapar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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