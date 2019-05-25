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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:58
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hasan Ulum idaresindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınında bulunan refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Ulum yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç içerisinde bulunan Gazi Dalgalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 4 kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden Dalgalar, "Sürücü yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu çok şükür iyi." dedi.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:58
  1. Adıyaman
  2. otomobil
  3. trafik kazası

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