Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

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