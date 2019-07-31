Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen gümüş sikkeler ve silindir mühür ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan M.B'nin elinde tarihi eserler bulunduğunu ve bunları satmaya çalıştığını tespit eden Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltına aldıkları M.B'nin otomobilinde yaptıkları aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 gümüş sikke ve silindir mühür ele geçirdi.

Ele geçirilen sikkeler ve mühür, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



