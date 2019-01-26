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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

İki evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Gözebaşı köyü Zor mezrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.B. ve İ.B'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 7 toprak ve kaya obje ele geçirdi.

Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
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