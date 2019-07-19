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Adıyaman'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

19 Temmuz 2019 Cuma 23:55
Adıyaman'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Oyratlı köyünde tarlaya giden Özlem Çolak, bir süre sonra 5 yaşındaki kızı Tuğba Çolak'ın yanında olmadığını farketti.

Anne ve vatandaşlar yaptıkları arama sırasında küçük çocuğu sulama kanalında gördü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:55
  1. Adıyaman
  2. boğulma
  3. sulama kanalı

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