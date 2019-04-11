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Adıyaman’da Sudoku yarışması düzenledi

Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Erdemlı ve Basarılı Birey (EDEB) Projesi kapsamında Sudoku yarışması düzenlendi.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:08
Adıyaman’da Sudoku yarışması düzenledi

Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Erdemlı ve Basarılı Birey (EDEB) Projesi kapsamında Sudoku yarışması düzenlendi.


İl genelinde 212 öğrenci ve 72 okul yarışmaya katıldı. İlkokul seviyesinde 93,ortaokul seviyesinde 90, lise seviyesinde ise 29 öğrenci yarıştı. Esentepe Anadolu Lisesinde gerçekleşen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı. Öğrenciler, yarışmayıdaha erken tamamlamak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Sudoku yarışmasıyla öğrencilerin, zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanıyor.


Yarışma, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullardaki, İlkokul 3. ve 4. Sınıf, Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. Sınıf, Lise 9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencileri katıldı.


Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verilirken, projede görev alan eğitimcilere teşekkür belgesi verildi.


Yarışma sonucunda ilkokul düzeyinde birinci Birsen Esensoy İlkokulu, Borsa İstanbul İlkokulu ikinci, İkra Koleji ise üçüncülüğü elde etti. Ortaokul düzeyinde Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu birinci, Mehmet Akif Ortaokulu ikinci ve İkra Koleji ise üçüncü oldu. Lise düzeyinde Fen Lisesi birinci olurken, Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülüğü elde etti.


Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Sudoku, oyundan öte zeka ürününü ortaya koymaktadır. Ben bu yarışmada emeği geçen öğretmenlerimize, şube müdürlerimize ve katılım sağlayan veli ve öğrencilerimize canı yürekten teşekkür ediyorum, başarı diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:08
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