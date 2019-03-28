0553 313 94 23
0

Adıyaman’da su ürünleri avlanma yasağıbaşlıyor

Adıyaman iç sularında balık ve diğer su ürünlerinin avlanması 1 Nisan 2019 tarihinde başlıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 16:39
Adıyaman’da su ürünleri avlanma yasağıbaşlıyor

Adıyaman iç sularında balık ve diğer su ürünlerinin avlanması 1 Nisan 2019 tarihinde başlıyor.


Her yıl Adıyaman’da balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında baraj, göl, gölet ve akarsularımızda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığı bildirildi.


1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince Adıyaman’da 01 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacağını dile getiren Tarım ve Orman il Müdürü Adil Alan, bu dönemde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamayacağını kaydetti.


Adil Alan açıklamasında, “Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il, ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il, ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.


Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü esnafını ziyaret etti
    1. Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve..
    2. Üniversite Öğrencileriçevre..
    3. Adıyaman’da su ürünleri avlanma yasağı..
    4. "Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar"..
    5. Altının kilogramı 233 bin 650 liraya..
    6. Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    8. Hastane halk gününde otizm farkındalık..
    9. Geleceğin itfaiyecileri tatbikatta..
    10. Ali Kılıç’tan istihdam projeleri
    11. Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog..
    12. Paranın musluğu açıldı! ABD’den Suudi..
    13. BBC yalanını kabul etti! Özür dilediler
    14. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen:..
    15. Karaman'da kırılan termometre paniğe..
    16. Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve..
    17. Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı
    18. Polis ekibi, radardan gördükleri..
    19. NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı’nı..
    20. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    21. Erdoğan:"Sizlere afaki, ucu açık,..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma,..
    23. Tonlarca ağırlıktaki vincin altında..
    24. İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun..
    25. Efeler Belediyesi THM Korosu mest etti
    26. Bakan Albayrak Kapalıçarşı esnafını..
    27. İnegöl’de sahte para operasyonu 3 kişi..
    28. Başkan Özakcan Efeler Kent Konseyi ile..
    29. HUAWEI P30 serisinin Türkiye fiyatları..
    30. Yerel seçim 2019 son dakika anket..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu