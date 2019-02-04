Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi hastanede tedavi altına alındı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan (14), okuldan evine döndüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. El, yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaaslan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaaslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anne Hatice Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyunca çok üzüldüğünü belirterek, "Yetkililerin sokak köpeklerine müdahale etmelerini istiyorum. Kızım ölebilirdi. Buna bir çare bulunması gerekiyor. İnşallah kızım bir an önce iyileşir." diye konuştu.

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