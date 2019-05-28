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Adıyaman’da silahlı kavga

Adıyaman’da, iki gurup arasında yaşanılan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

28 Mayıs 2019 Salı 23:38
Adıyaman’da silahlı kavga

Adıyaman’da, iki gurup arasında yaşanılan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Hoca Ömer Camisi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya karışan şahıslardan biri yanında getirdiği tabanca ile havaya rast gele ateş etti. Yaşanılan kavgada ölen yada yaralanan olmazken kavgaya karışan şahıslar olay yerine gelen polis ekiplerini görünce ara sokaklardan olay yerinden kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:38
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