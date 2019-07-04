Adıyaman’da seyir halindeki tankerde patlama: 1 ölü

Adıyaman’da seyir halindeki kireç tozu yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20. kilometresinde kireç tozu yüklü tankerin kapağında bilinmeyen bir nedenle açılma meydana geldi. Kapağın açılması ile birlikte yaşanan patlamada tanker sürücüsü Şinasi Kurnaz ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurnaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şinasi Kurnaz burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurnaz’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.