Adıyaman’da seçim çalışması sırasında gerginlik Adıyaman’da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman’da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında AK Parti Seçim İrtibat Bürosu ile İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosunda bulunan partililer arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Yaşanan gerilim üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından kısa süreli gerginlik sona ererken, partililer de irtibat bürolarına geri döndü.

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