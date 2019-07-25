0553 313 94 23

Adıyaman’da sansar sanılan gelincik ortalığı karıştırdı

Adıyaman’da birkaç gündür aynı mahallede gezinen ve sansar zannedilen gelincik, belediye veteriner ekiplerini alarma geçirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
Adıyaman’da sansar sanılan gelincik ortalığı karıştırdı

Adıyaman’da birkaç gündür aynı mahallede gezinen ve sansar zannedilen gelincik, belediye veteriner ekiplerini alarma geçirdi.


Merkez Siteler Mahallesi’nde birkaç gecedir gezinen gelinciği sansar zanneden mahalle sakinleri durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bildirdi. Sansar sanılan gelinciğin gezindiği bölgelere müdürlük görevlileri tarafından tuzaklar kuruldu. Yakalanan gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne getirildi. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından bakımı yapılan kendisine su ile yiyecek verilen gelinciğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre bakımı yapılacak olan gelincik, mahallede bulunan diğer gelinciklerin de toplanması sonrası doğal ortamına bırakılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Siteler Mahallesi’nde sansar olduğuna dair ihbar geldi bizlere. Ekiplerimiz gitti ve ihbarı değerlendirdi. Yakalamak için tuzaklarımızı kurduk. Ailesi ile beraber 5 sansar olduğunu tahmin ediyoruz. Net bir sayı bilmiyoruz şuan da ailenin verdiği rakam 5 ya da 6 falan. Şuan orada bir aile var, muhtemelen babayı yakaladık biz. Erkek bir gelincik. Bize sansar diye ihbar gelmişti ama şuan da gelincik olduğunu anladık. Diğer aileyi yakalamak için tuzaklarımızı da kurduk. Olurda şehrimizin farklı yerlerinde benzer şekilde vatandaşlarımızı rahatsız eden evinde gelincik ya da sansar olduğunu zanneden vatandaşlarımız ihbarda bulunabilirler. Hayvana her hangi bir şekilde zarar vermelerine gerek yok öldürmelerine gerek yok kesinlikle öldürmesinler zaten normalde zarar veren hayvanlar değil. Herhangi bir zarar fark etmediği sürece insanlara karşı tepki vermiyor. Tehdit hissederse insanlara karşı saldırma ihtimali var. Menüsünde böcekler var, yılanlar var, tavuklar var, o yüzden bu tür problemleri olurlarsa 153’ü aramaları kafi. O şekilde bizler değerlendiririz ihbarı. Şu an bizim tahminimiz 2-3 yaşında olan bir gelincik. Muhtemelen baba olan bir gelincik. Diğer aile üyelerini de alırsak hepsini beraber doğal yaşam alanlarına bırakacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
    1. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    2. ‘İstanbul Lezzet Kampı’nın Erzurum..
    3. Büyükşehirden çocuklaratakı tasarım..
    4. MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31..
    5. MSB: “Türkiye’nin hava savunması ile..
    6. MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı..
    7. MSB: "6 aylık hizmet süresini..
    8. MSB: “Yoklama kaçağı, bakaya durumunda..
    9. Türkiye-Rusya KEK Toplantısı..
    10. MSB: “OHAL’in kalkmasından bugüne..
    11. MSB: “S-400’lerin birinci grup..
    12. Abdullah Ağar merak edilen soruyu..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. 4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri..
    15. MSB: “15 Temmuz sonrası personel..
    16. MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak..
    17. Boeing 737 Max üretimini..
    18. 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine..
    19. Kayalıklarda kuyuya düşen keçi..
    20. Babasından kaçırdığı otomobille yarışa..
    21. İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli..
    22. MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince)..
    23. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci..
    24. İşte laiklik adına uyguladığınız..
    25. Kurbanlık hayvan seçerken dikkat..
    26. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden..
    27. Kepez Belediyesi’nde ‘İstihdam’ atağı
    28. Konya’da batan Endüstri Holdingin..
    29. MSB: "S-400’lerin birinci grup..
    30. MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı