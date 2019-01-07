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Adıyaman'da sağanak

Kentte etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, toprak evin duvarı çöktü

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:10
Adıyaman'da sağanak

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sağanak su baskınlarına yol açtı.

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki Mara Mahallesi'nde oturan Zeliha Karasu'ya ait toprak evin duvarı çöktü.

Karasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeride oturuyorduk ve bir ses duyduk. Elektriğimiz kesildi. Hemen dışarı koştuk ve duvarımızın yıkıldığını gördük. Çok şükür, yaralanan olmadı. Evimizde hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

- Sürücüler zor anlar yaşadı

Kahta ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak nedeniyle Kahta-Adıyaman kara yolundasürücüler zor anlar yaşıyor.

Çobanlı Mahallesi yol ayırımında oluşan su birikintisi adeta gölete döndü. Yağış nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:10
  1. Adıyaman
  2. kuvvetli sağanak
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