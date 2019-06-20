Adıyaman’da refüj düzenlemesi Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki kaldırım ve refüjlerde düzenleme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki kaldırım ve refüjlerde düzenleme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki refüjlerde ve kaldırımlarda düzenleme çalışması yapıp, ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara mezarlık yolundan başladıklarını söyleyen ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tüm kentte gerçekleştireceklerini belirtti.

Düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçları budamalarındaki amaçtan da bahseden ekipler, refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim göstermeleri için bunu yaptıklarını söylediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.