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Adıyaman’da refüj düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki kaldırım ve refüjlerde düzenleme çalışması yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Adıyaman’da refüj düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki kaldırım ve refüjlerde düzenleme çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki refüjlerde ve kaldırımlarda düzenleme çalışması yapıp, ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi.


Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara mezarlık yolundan başladıklarını söyleyen ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tüm kentte gerçekleştireceklerini belirtti.


Düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçları budamalarındaki amaçtan da bahseden ekipler, refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim göstermeleri için bunu yaptıklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:09
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