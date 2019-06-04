Adıyaman’da Ramazan Bayramı coşkusu

Kadim medeniyetler şehri, huzur ve kardeşlik kenti Adıyaman’da Ramazan Bayramı Kutlama programı Vali Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirildi.

Gerçekleşen bayramlaşma programına halkın her kesiminden yoğun bir katılım oldu. Vatandaşlar ve kamu görevlileri ile yapılan bayramlaşma sonrası kamu kurumları ziyaret edildi. Mimar Sinan Kültür Parkında düzenlenen bayramlaşma programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gülizar Erden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninde Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmalarında Ramazan Bayramının önemine değinen protokol üyeleri, Ramazan Bayramının barış ve kardeşlik iklimini tüm benliğimizle idrak ederek, bayramın ülkeye, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış, dayanışma, huzur ve hoşgörülü dolu günler getirmesini, birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundular. Bayramlaşma programı sonrası kamu kurumları ziyaret edildi. Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına geçerek, jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı. İl protokolü daha sonra polisevine geçerek, emniyet personeli ile bayramlaştı. Protokol üyeleri bayramlaşma programının son bölümünde rehabilitasyon merkezine geçti. Buradaki ziyarete Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy’da katıldı. Rehabilitasyon merkezinde koruma altında kalan çocuklara yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, çocuklarla sohbet edip, bayramını kutladı.