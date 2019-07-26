Adıyaman'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı Vali Aykut Pekmez:- "Yaralı polisimiz ile diğer polisimiz saldırıya anında karşılık veriyor. Şu anda bütün ekiplerimizle havadan karadan teröristlerin yakalanması için operasyonlara başladık"

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığı bildirildi. Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi. - Vali Pekmez ilçeye gelerek bilgi aldı Vali Aykut Pekmez, ilçeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Pekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesindeki hastanenin önünde bölücü terör örgütü mensuplarınca polis ekip otosuna silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi. Saldırıda yaralanan polis memurunun hastanede ameliyata alındığını dile getiren Pekmez, "Yaralı polisimiz ile diğer polisimiz saldırıya anında karşılık veriyor. Şu anda bütün ekiplerimizle havadan karadan teröristlerin yakalanması için operasyonlara başladık. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.