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Adıyaman'da pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:12
Adıyaman'da pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Yılmaz (31) ve Abdullah Ayaz (63) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından pazarda güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:12
  1. Kahta
  2. kavga
  3. Semt Pazarı
  4. yaralılar

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