Adıyaman'da otomobilin motoruna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Veli Karabaş, Altınşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinden ses geldiğini fark etti. Aracın motor kısmını kontrol eden Karabaş, burada yavru bir köpeğin sıkıştığını gördü.

Karabaş'ın ihbarı üzerine mahalleye gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.



Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra sokağa salındı.