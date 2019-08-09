Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
Mehmet Sait Şaşmaz idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Köy Hizmetlerikavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can Özbey'e (75) çarptı.
Ağır yaralanan Özbey,112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özbey'in cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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