0553 313 94 23

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı

Mehmet Sait Şaşmaz idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Köy Hizmetlerikavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can Özbey'e (75) çarptı.

Ağır yaralanan Özbey,112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbey'in cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
  1. Yunus Emre Mahallesi
  2. Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı
  3. 112 Acil Servis ekibi
  4. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Adıyaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akın’dan personele bayram müjdesi
    1. Başkan Akın’dan personele bayram..
    2. Kurban Bayramı’nda, deri ihtiyacının..
    3. GRAFİKLİ - Süper Lig'e "teknik" bakış
    4. Temmuz ayından en çok dolar kuru..
    5. Kütahya’da ’Engelsiz belediye’ projesi
    6. Yunusemre’de kurban kesim yerlerinde..
    7. ABD’nin milli istihbaratının başına..
    8. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    9. "İnşallah bu takımı Avrupa'ya..
    10. "Kurban etlerini alüminyum folyoya..
    11. Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek
    12. Türkiye'nin uzay yolculuğunda özel..
    13. Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türk..
    14. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    15. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    16. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    17. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    18. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    19. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    20. Liderlerin bayram programı
    21. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    22. TCMB'den repo ihalesi
    23. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    24. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    25. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    26. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    27. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    28. Kurban eti nasıl saklamalı
    29. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    30. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama