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Adıyaman'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada, Adıyaman Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenilen Elif Dağdelen öldü, Emine Şevval Aytemir ağır yaralandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:35
Adıyaman'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarptı.

Kazada yaralanan Dağdelen ile Aytemir, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif Dağdelen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aytemir'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Dağdelen ile Aytemir'in Adıyaman Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:35
  1. Adıyaman
  2. trafik kazası

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