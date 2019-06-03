Adıyaman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobil, Tut ilçesine bağlı Meryemuağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y., ile otomobilde bulunan Perihan Y. ve Selda Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Perihan Y. ile Selda Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.