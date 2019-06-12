Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ömer Karaman idaresindeki 02 AAR 852 plakalı otomobil, Güzelyurt köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 769 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücü Karaman ile otomobildeki Muhammed, Hüseyin, Figen, Yeliz, Ercan Karaman ve Halime Şilta yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.