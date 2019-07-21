Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, kozluca mevkii Opet petrol civarında meydana geldi. Naci K. (18) idaresindeki 02 DB 344 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mesut T. (27) ve Okan D. (21) yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mesut T. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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