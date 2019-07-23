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Adıyaman’da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki işyerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:38
Adıyaman’da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki işyerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta Adıyaman Karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Hamdi Karakuş yönetimindeki 02 AN 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunana iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Hamdi Karakuş, Zeynep Karakuş ve Naile Çelebi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hamdi Karakuş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:38
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