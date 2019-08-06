Adıyaman'da orman yangını
Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü06 Ağustos 2019 Salı 09:59
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 10 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YORUM YAZ