Adıyaman’da orman yangını Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın civarda bulunan meyve bahçelerine zarar verdi.

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın civarda bulunan meyve bahçelerine zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek ormanlık alanda bulunan yangını söndürdü. Ormanlık alan içerisinde söndürülen yangın bu defa ormanlık alan yan tarafında bulunan meyve bahçesine sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangın büyümeden söndürdü. Vatandaşların müdahalesi sonucunda ormanlık alan yanmaktan kurtarılırken itfaiye ekiplerinin sayesinde ise meyve ağaçları yanmaktan kurtarıldı. Olayda bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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