Adıyaman’da "Okumak Güzeldir" söyleşileri devam ediyor

Adıyamanlı Yazar Ebubekir Aytekin düzenlenen söyleşi ve imza günü ile okurları ile buluştur.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında, Yazar Ebubekir Aytekin Anadolu Bilgi Lisesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak söyleşi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen programa Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Okul Müdürü Yaşar Uslu, Müdür Yardımcısı Haci Tepe ve öğrenciler katıldı.

Yazar Aytekin, öğrencilere çok çok kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, onların sorularını cevaplandırdı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürütülen projenin başarılı sonuçlar doğurduğunu belirterek, gençlerin yoğun ilgilerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.