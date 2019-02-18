0553 313 94 23

Adıyaman'da okullardan hırsızlık

Besni ilçesinde okullardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:21
Adıyaman'da okullardan hırsızlık

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde okullardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı inceleme sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin H.B (44), İ.G (28), H.K (21) ve F.B. (18) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 4 monitör, kamera kayıt cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, güvenlik kamerası, bir miktar para ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 matkap, 2 çekiç ile delici ve kesici aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:21
  1. Adıyaman
  2. Besni
  3. HIRSIZLIK
  4. okulda hırsızlık
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"
    1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün..
    2. Adanaspor, teknik direktör Coşkun..
    3. İş kadınının spekülatif haber..
    4. Mersin’de 5 komiser yardımcısı..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Başkan Erdoğan, Türk bayraklı halıya..
    7. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
    8. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    9. Havadan tespit edilip cezaları kesildi
    10. Mali'de CFA frangı karşıtı forum
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 -..
    13. Poroşenko, başkanlığa aday olan..
    14. Sakarya’da otel alevlere teslim oldu
    15. Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
    16. "Körfez bölgesinde şartlar..
    17. Ortaköy'deki terör saldırısı davası
    18. Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi..
    19. İstanbul'da halk otobüsü kamyonla..
    20. Eklemler neden çıtlar? Parmak..
    21. Kolesterolü olanlar hangi yiyecekleri..
    22. Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    24. Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih,..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    26. Votel'den YPG/PKK'nın "Suriye'den..
    27. Genelkurmay çatı davası
    28. Nijerya'da seçim önlemleri
    29. Ardahan'da yarın (19 şubat salı)..
    30. Paraguay'da Berizzo dönemi
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"