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Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi

Vali Aykut Pekmez:"Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız"

15 Şubat 2019 Cuma 17:36
Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 13 Şubat'ta cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilere ilişkin, "Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız." dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öğrencileri ziyaret eden Pekmez, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Pekmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Ortaokulunda bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa götürdüğünü, diğer öğrencilerin de bu maddeyle oynadıklarını anımsattı.

Cıvanın zararlı bir madde olduğunu ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Cıva ile temas edilmemesi gerekir. Bu haber alındıktan sonra aynı akşam öğrencilerimiz hastanemize müracaat etti. Onların tedavilerine başlandı ve kan tahlilleri yapıldı. Tahliller sadece Ankara'da yapıldığı için buraya gönderildi. Kan tahlil sonuçları geldi. 28 öğrencimizin oranları yüksek çıktı. Öğrencilerin 2-3 gün tedavisi sürecek. Daha sonra tekrar kan tahlili yapılacak. Zaten şu anda hayati tehlikeleri yok. Çocuklarımızı ziyaret ettim. Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız. Okulda da gerekli tedbirler alındı."

Aykut Pekmez, cıvayı çöpe kimin attığı konusunda da soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 2 gün önce bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeyle temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:36
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