Adıyaman'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlenen Şehit Cem İlkokulunda evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Okulun rehber öğretmeni Serdar Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerin evlerinden yiyecek getirdiğini belirterek, "Sınıfta birkaç kişi kusunca diğer öğrenciler de 'midemiz bulanıyor' dedi. Bunun üzerine hastanelere götürüldüler." diye konuştu.