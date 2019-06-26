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Adıyaman’da narkotik operasyonları hız kesmiyor

Uyuşturucu kullanım oranının yüzde 0,5 seviyesine düştüğü Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele operasyonları aralıksız sürüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
Adıyaman’da narkotik operasyonları hız kesmiyor

Uyuşturucu kullanım oranının yüzde 0,5 seviyesine düştüğü Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele operasyonları aralıksız sürüyor.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde yeni bir operasyon yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 447 gram bonzai maddesi ele geçirerek 5 şüpheliyi yakaladı. Polislerin operasyonlarında narkotik köpeği Zeta da yer alıyor.


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kentte 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve uyuşturucu kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Son 6 ayda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüphelilerle ilgili verileri paylaşan Alper, uyuşturucu kullanım oranını açıkladı.


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin dün yapmış olduğu operasyonda yaklaşık 500 gram bonzai maddesi 5 şahıstan ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar yani 6 aylık periyotta yapmış olduğu çalışmalarda toplam 152 olayda 332 şahıs gözaltına aldı. Bu olaylardan 37 tanesi uyuşturucu ticareti yapmak olayıdır. 34 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.


Yine yakalamaların yanı sıra bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. 2019 yılının ilk 6 aylık periyodunda 2 bin 886 vatandaşımıza ulaştık, onlara narkotik konularında bilgiler verdi.


6 aylık çalışmada arkadaşlarımız toplam 11 kilo 133 gram esrar, 168 gram toz esrar, 193 gram eroin, 566 adet extaciy hap, 1 kilo 742 gram bonzai, 1 kilo 440 gram bonzai ham maddesi, 109 gram metamfetamin, 657 adet narkotik ecza hap maddesi, 10 kök kenevir bitkisi elde edilmiştir.


Türkiye ortalamasında uyuşturucu kullanımı yüzde 3 oranında iken, uyuşturucu kullanım oranı yüzde 0,5’tir. Bu oranı biz yapmış olduğumuz çalışmalarla destekliyoruz. Dün yapılan operasyonda ele geçirilen 447 gram yani yaklaşık 500 gram bonzai maddesinin her bir gramının bir kişiyi zehirleyeceğini düşünürsek, toplamda 500 gencimizin zehirlenmesini önleyecek bir operasyon yapılmış oldu.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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