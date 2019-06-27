0553 313 94 23

Adıyaman’da ‘Muhtarlar Çalıştayı’ düzenlendi

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) koordinesinde Adıyaman’daki mültecilerin sorunlarını konuşmak için mahalle muhtarlarına yönelik ‘Muhtarlar Çalıştayı’ düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:24
Adıyaman’da ‘Muhtarlar Çalıştayı’ düzenlendi

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) koordinesinde Adıyaman’daki mültecilerin sorunlarını konuşmak için mahalle muhtarlarına yönelik ‘Muhtarlar Çalıştayı’ düzenlendi.


Özel bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.


Mültecilerin yaşadığı sıkıntılar ile hak ve mükellefiyetlerinin ele alındığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyamanlıların mültecilere karşı gösterdiği misafirperverliğe dikkat çekti.


Seçilmiş, “İnsanlık tarihiyle eş bir süreç takip eden mültecilik meselesi ne yazık ki bizim coğrafyamızda daha acılı bir hal almıştır. Bunun sebebi, büyük bir imparatorluktan parçalatılmak suretiyle küçük devletler oluşturan emperyalist ülkelerin planlarının tatbik edilmesi, sonrasında da bunların kendilerine birer uydu devlet haline getirilmesi planıdır. Bugün Suriye’den ülkemize iltica eden kardeşlerimiz bundan yüz sene evvel aynı coğrafya içerisinde, aynı sınırlar içinde bizimle aynı devletin tabiiyetinde olan kardeşlerimizdi. Bunlar gerek din, gerek milliyet, gerek gelenek ve görenek açısından bizimle aynı olan insanlardır. Bizim tarihte bir Ensar-Muhacir ilişkimiz vardı ama bugün bunu hatırlamak çok zor. Çünkü hala Türkiye’de de bazı mihrakların bizim ülkemize gelmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönderilmesi için kampanya yürüttüklerini üzüntüyle görüyoruz. Bu hal herkesin başına gelebilir. Muhtarlarımızın da bu konudaki önemi oldukça fazladır. Muhtarlar bir memleketin atardamarıdır. Bizim vatandaşa ulaşabilmemiz, onların sorunlarını duyabilmemiz ve görebilmemiz için muhtarlarımız adeta aramızda bir köprüdür. Bizim bir mahallede kaç tane yoksul vatandaş olduğunu, kaç tane mülteci kardeşimizin sağlık sorununun olduğunu, kaçının eğitim problemi bulunduğunu muhtarlarımız tespit edip bize bildiriyor. Bu nedenle hem insani, hem idari bir görev yürüten muhtarlarımız takdire şayandır” dedi.


Daha sonra konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı ise, mültecilerin temel hakları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de 4 milyon civarında mülteci olduğunu ve bu rakamın 79 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çeken Atlı, Adıyaman’da şimdiye kadar mültecilere karşı ağır bir şekilde misafirperverlik sağlandığını gördüklerini dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından, Adıyaman’da bulunan mültecilere yönelik yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel ise konuşmasında, “Adıyaman Belediyesi olarak biz de ilimize sığınan mülteci vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz tarafından sosyal amaçla yürütülen ayni yardım çalışmalarımız toplumsal gelişim merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Yardım çalışmalarına ilk olarak 2014 yılında başlayan merkezimiz, her yıl arttırarak devam etmektedir. Yapılan ayni yardımların yanında yine toplumsal gelişim merkezimiz tarafından, ilimizde ikamet eden mülteci ve sığınmacı vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca, STK ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli olarak bu vatandaşlarımıza çeşitli yardımlarda da bulunulmaktadır. Sosyal belediyecilik adına din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza gerek ayni, gerekse nakdi yardım çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da fırın denetimi
    1. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    2. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    4. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    5. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    6. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    7. Macron, İran konusunda Trump ile..
    8. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    9. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    10. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    11. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    12. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    13. Şili'den iki devletli çözüme destek
    14. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    15. Başkan Aktaş transfer yasağını önledi
    16. ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te..
    17. Tokat’ta iki araç kafa kafaya..
    18. Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü
    19. ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’..
    20. FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu,..
    21. Süper Lig ekibinin 'fırça' tweeti..
    22. Van'da toplantı ve gösteri..
    23. Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir..
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    26. Yanan otomobilde yaralanan engelli..
    27. Yabancı uyruklu kadınlara silah..
    28. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa..
    29. Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür
    30. Adıyaman’da ‘Muhtarlar Çalıştayı’..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!