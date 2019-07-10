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Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait mozaik bulundu

Atatürk Barajı göleti kıyısında balıkçılar tarafından tespit edilen ve milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaik, Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından koruma altına alındı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait mozaik bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Atatürk Barajı kıyısında milattan sonra 6. yüzyıla ait mozaik bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Dışbudak köyünde Atatürk Barajı Göleti kıyısında balıkçılar tarafından bulunan ve 6'ncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaik, Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

Müze Müdürlüğünde görevli uzman personel Mustafa Çelik, gazetecilere, Atatürk Barajı Göleti'ne balık tutmaya gelen balıkçıların kıyıda mozaik gördüğünü ve durumu kendilerine bildirdiğini söyledi.

Atatürk Barajı'nın su seviyesinin yağışlarla birlikte yükseldiğini anlatan Çelik, "Barajda suyun yükselmesinden dolayı dalgalar oluşuyor. Dalgalar mozaiğin üzerindeki toprak tabakayı aşındırınca, mozaik ortaya çıkmış. Ekip olarak incelemeler yaptık. Tespit edilen mozaik tescil edilecek. Yaptığımız incelemeler sonucu mozaiğin milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğunu belirledik. Burayla ilgili rapor tuttuk. Alınan karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu anda mozaiği koruma altına aldık. Tescil edildikten sonra güvenlik birimlerine de bildirilecek." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
  1. 6'ıncı yüzyıl
  2. Adıyaman
  3. Atatürk Barajı Kıyısı
  4. mozaik

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