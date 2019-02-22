Adıyaman’da “Mental Talks Üniversite Buluşmaları” etkinliği Adıyaman Üniversitesinde, “Mental Talks Üniversite Buluşmaları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesinde, “Mental Talks Üniversite Buluşmaları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa konuşmacı olarak katılan Mental HR-Consultancy Direktörü Sinan Yavuz, kariyer planlaması, yetenek keşfi ve yönlendirmesi, mülakat teknikleri gibi konularda öğrencilere bilgiler verdi.

Mülakat uygulamalarının gerçekleştirildiği programda öğrencilere; meslek seçimi, kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, plan yapma, CV oluşturma gibi konularda yardımcı fikirler sunuldu.

Sinan Yavuz ayrıca, Türkiye’de gerçekleştirilen genç yetenek uygulamalarına değinerek istihdam olanakları ve kariyer fırsatlarından örnekler de anlattı. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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