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Adıyaman'da mazot dökülen soba parladı: 7 yaralı

Vücutlarında yanıklar oluşan Suriyeli ailenin fertleri tedavi altına alındı

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
Adıyaman'da mazot dökülen soba parladı: 7 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, mazot dökülen sobanın parlaması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Suriyeli İsa ailesinin ısınmak için kullandığı sobaya mazot dökülmesi nedeniyle sobada aniden parlama oldu.

Alevlerin arasında kalan Ğessen, eşi Secde ve çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa, yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Semanur İsa Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sobanın bulunduğu odada küçük çaplı yangın meydana geldiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
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