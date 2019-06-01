Adıyaman'da market ile minibüs kurşunlandı: 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir market ile minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan bir market ile marketin önünde bulunan minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis, pompalı av tüfeğinden çıktığı belirlenen 5 mermi kovanı buldu.

Mermilerin minibüs ile marketin camına isabet ettiği görüldü.

Olayda, yoldan geçen M.İ. başına isabet eden saçmayla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



