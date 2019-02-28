Adıyaman’da mahalle bekçileri göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 115 çarşı ve mahalle bekçisinden 86’sı Adıyaman’da göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman’da açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 86 Mahalle ve Çarşı bekçisi düzenlenen törenle göreve başladı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde düzenlenen programda konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, “Çocukluğumuzda bekçilerimiz geceleri görev yapıyordu.Bu dönemde aldığımız, göreve başlatacağımız bekçilerimiz gece görev yapacaklar. Kendilerine belirli sokakların, mahallelerin, sorumlulukları verilecek. İnşallah onlar görev yaptıkları süre içerisinde o bölgede yaşayan vatandaşlarımız gece daha rahat ve huzurlu uyuyacaklar. Tabi bizim sizlerden beklentimiz görev yaptığımız mahallelerdeki ailelerimizle oradaki sakinlerle iyi iletişim kurmanız. Adeta o mahallenin, o sokağın bir ferdi olarak onlar ile beraber sevinmeniz, onlarla beraber üzülmeniz. Onların bir ferdi olarak onların can ve mal güvenliğini korumada özveriyle görev yapmanız” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise, “ Özellikle gece saatlerinde işlenen suç olaylarının ortaya çıkarılması ve faillerin yakalanması ve suçun işlenmeden önce bazı tedbirler alınmaktaydı. Bunlardan bir tanesi de uzun yıllardır çok başarılı bir şekilde sürdürülen bekçilik sisteminin hayata geçirilmesi anlamında Adıyaman İlimize 115 bekçi planlanması yapıldı ve bu adaylarımızın sınavları, eğitimleri tamamlandı. Bugünde huzurunuzda kıyafetlerini giymeleri suretiyle biraz sonra kendilerine dağıtacağımız silahları ve düdükleriyle göreve hazır halde Adıyaman’ımızın huzur ve asayişini sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bekçilere Vali Aykut Pekmez ile Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından silahları ve düdükleri teslim edildi.

Rahmetli babasının bekçi olduğunu kendisinin de bekçilikten emekli olduğunu söyleyen ve oğlunun da bekçilik görevine yeni başladığını belirten Mehmet Salan, “ Ben emekli bekçi Mehmet Salan. 2016’da emekli oldum. Bu mesleğe 1985’te mahalle ve çarşı bekçisi olarak Eskisaray’da başladım. Benim babam da 1965’te çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptı ve şimdide oğlum 2019’da çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başlayacak. Mutluyuz, babadan oğula, oğuldan da toruna oldu. Benim oğlumda bekçi olunca 3 kuşak gibi bir şey de bu memlekette vatana, millete hayırlı olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Dedesi ve babası gibi kendisi de bekçi olan Bekir Salan ise, “Babamın da az önce bahsettiği gibi dedemden babama, babamdan da bana geçen bir meslek. Kutsal bir görev, bundan dolayı heyecanlıyım, mutluyum böyle bir görevi üstlendiğim için Allah nasip ettiği için. Yani vatanda, millete hizmet etmek ayrı bir gurur, ayrı bir huzur veriyor, mutluluk veriyor. Yani Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafları çekildi.