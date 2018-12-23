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Adıyaman'da maden ocağında göçük: 1 ölü

23 Aralık 2018 Pazar 00:03
Adıyaman'da maden ocağında göçük: 1 ölü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 30. kilometresinde bulunan Bağlıca köyü mevkisindeki demir ve bakır madeninde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan maden işçisi Güral Karadoğan (21), iş arkadaşları ve ekipler tarafından çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karadoğan kurtarılamadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 00:03
  1. Adıyaman
  2. maden göçük

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