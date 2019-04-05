Adıyaman’da larva mücadelesi başladı Adıyaman Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından larva ile mücadele başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından larva ile mücadele başlatıldı.

Bahar aylarıyla birlikti sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmaları başladı. Sulak alanlarda yumurtlama dönemine giren sivrisinek ve haşereler ile mücadele Adıyaman’ın kent merkezinde 3 ekip ile sürüyor.

Ekipler larvanın bulunduğu inşaatların bodrum ve kapalı alanlarda, dere yatakları, su kuyuları, süs havuzları, eski arıtma tesisinin havuzlarında larva imha ilacı atarak yumurtaların gelişerek, sivrisinek haleni gelmesini engelliyor.

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