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Adıyaman'da kurtlar sürüye saldırdı

Gerger ilçesinde çobanın kaybettiği sürüye kurtların saldırması sonucu 7 küçükbaş hayvan telef oldu

02 Aralık 2018 Pazar 17:08
Adıyaman'da kurtlar sürüye saldırdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sürüye kurtların saldırması sonucu 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Çamiçi köyü Şengil mezrasında küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan İbrahim Gürbüz, dağlık alanda sürüyü kaybetti. Aramaları sonuçsuz kalan Gürbüz, köye giderek ailesinden ve köylülerden yardım istedi.

Köylüler, sürüyübulduğunda 30 küçükbaş hayvandan 7'sinin kurtların saldırısına uğrayarak telef olduğunu ikisinin ise yaralandığını gördü.

İbrahim Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bu gibi kurt saldırılarının kış ortalarında görüldüğünü fakat bu kadar erken görmediklerini söyledi.

Hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Gürbüz, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:08
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