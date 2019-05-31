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Adıyaman’da ‘Kudüs’ açıklaması

Dünya Kudüs Günü ve Mavi Marmara’nın yıl dönümü nedeniyle Hüda Par, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile basın açıklama düzenledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:51
Adıyaman’da ‘Kudüs’ açıklaması

Dünya Kudüs Günü ve Mavi Marmara’nın yıl dönümü nedeniyle Hüda Par, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile basın açıklama düzenledi.


Hüda Par Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklaması Demokrasi Parkı’nda yapıldı. Hüda Par Adıyaman İl teşkilat üyesi Mustafa Yetiş tarafından okunan basın açıklamasında"Dünya Kudüs Günü ve Mavi Marmara’nın yıldönümü münasebetiyle bir araya geldiğimiz bu günde Rabbim İslam davası uğrunda canını veren kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin. Adıyaman’ımızdan Gazze’ye gitmek için yola koyulan gemide canını Allah’a satan Fahri abimizi de rahmetle yâd ediyoruz. Rabbim onun da şehadetini kabul etsin" dedi.


Müslümanların bugünkü en büyük sorunlarından birinin Kudüs Meselesi olduğunu belirten Yetiş "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin toprakları, 1948 yılından bu yana Siyonist rejimin işgali altındadır. Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin desteğiyle günümüze kadar artarak devam eden bu işgal, Müslümanlar için Kutsal Kudüs Davası’na dönüşmüştür. Bu münasebetle her Ramazan ayının son Cuması Dünya Kudüs Günü olarak anılmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi, Resulullah’ın Mirac’a yükseldiği mukaddes belde Kudüs, 70 yılı aşkın zamandır siyonistlerin işgali altında. Ve daha dün gibi hatırladığımız, 1948 yılında İslam ümmetinin bağrına saplanan hançer, bugüne kadar bizlere unutulmadık acılar yaşattı.Acının yüreklerde korlaştığı Kudüs’ün işgali, bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorundur. Unutulmamalı ki; Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, esir olduğunda zillete duçar olmuştur. Siyonist ateş sadece Kudüs’ü değil bütün bir ümmeti yakacaktır. Kudüs ne sadece Filistin toprağıdır ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesidir. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesidir. Müslümanlar için Mescid-i Aksa; Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî’den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabettir. Bugün Kudüs’ü her zamankinden daha çok gündemde tutmalı ve hürriyeti için mücadele etmeliyiz. Küresel küfür güçleri, en küçük zaman dilimini dahi Kudüs’ü Yahudileştirme gayreti ile plan ve projeler geliştirmektedir. Kudüs’ün küresel bir saldırı altında olduğunu görmeliyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:51
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