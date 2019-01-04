Adıyaman'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.04 Ocak 2019 Cuma 22:27
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi.
Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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