Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi.

Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.