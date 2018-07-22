Adıyaman'da dehşet: 5 ölü var

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Aydın'da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.