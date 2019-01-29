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Adıyaman'da klor gazı zehirlenmesi

Kahta ilçesinde bir hurdacıdaki klor tüpünden sızan gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı

29 Ocak 2019 Salı 18:28
Adıyaman'da klor gazı zehirlenmesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde klor gazından etkilenen 5 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Demirciler Çarşısı'ndaki Mehmet Dağ'a ait hurda demir deposunda bulunan eski klor tüpünden gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan etkilenen işçiler Mustafa ve Emre Dağ ile Abdulvahap Ara, Bedir Yayla ve Hasari Sağlık, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, gaz sızıntının olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri ise özel elbiseler giyerek ölçüm yaptı.

İncelemelerin ardından itfaiye ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi temizledi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:28
  1. işçiler
  2. Kahta ilçesi
  3. klor gazı

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