Adıyaman’da kaza: 4 yaralı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Ömer Faruk Özberk idaresindeki 02 EH 525 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Mahmut Kaşıkçı idaresindeki 46 ZB 481 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Çağlayancerit yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan sürücüler Ömer Faruk Özberk, Mahmut Kaşıkçı, Enes Şahin ve Gülay Kaşıkçı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Pazarcık Devlet Hastanelerine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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