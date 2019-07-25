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Adıyaman’da kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:45
Adıyaman’da kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:45
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